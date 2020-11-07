"Спартак" потерял очки в матче с "Уралом"

В рамках 14-го тура РПЛ московский "Спартак" дважды вёл в счёте, но в итоге не удержал победу в гостевом матче с "Уралом".

На дубль форварда "красно-белых" Александра Соболева голами ответили Павел Погребняк и Рафал Аугустыняк - ничья 2:2.

"Урал" – "Спартак" - 2:2

Голы: 0:1 – 6 Соболев, 1:1 – 11 Погребняк, 1:2 – 45, пенальти Соболев, 2:2 – 60 Аугустыняк.

"Урал": Помазун, Золотов, Рыков, Страннберг, Кулаков, Йовичич (Мишкич, 82), Егорычев, Аугустыняк, Эль-Кабир (Ефремов, 78), Бикфалви, Погребняк.

"Спартак": Максименко, Жиго, Джикия, Маслов, Айртон, Крал, Зобнин, Мозес (Умяров, 46), Соболев (Бакаев, 89), Понсе (Кокорин, 81), Ларссон.

Для "Спартака" это вторая потеря очков подряд, туром ранее столичная команда дома уступила "Ростову" (0:1).

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