"Спартак" потерял одного из лидеров из-за травмы

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"Спартак" потерял одного из лидеров из-за травмы

Бразильский полузащитник "Спартака" Фернандо получил травму спины в товарищеском матче с "Трабзонспором" (4:1).

"С Фернандо ничего страшного. Он немного потянул мышцы спины", - рассказал руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов в интервью российским СМИ.

В минувшем сезоне 26-летний Фернандо провел за "Спартак" 38 матчей, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

Не пропустите: "Спартак" разгромил в товарищеском матче европейский клуб. | http://soccernews.ru

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