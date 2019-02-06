"Спартак" потерял одного из лидеров из-за травмы

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал, что парагвайский защитник команды Лоренцо Мельгарехо выбыл из строя до конца сезона.

"Мельгарехо получил растяжение и нам нужно подумать о том, кто его заменит. Травмировался он до конца сборов, но оценить степень серьёзности травмы не могу, так как нужно дождаться диагностики", - приводят слова Кононова российские СМИ.

Эту травму парагваец получил в товарищеском матче с "Марибором" (1:1).

28-летний Мельгарехо перешел в "Спартак" зимой 2016 года из "Кубани" за 4,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 20 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал два голевых паса. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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