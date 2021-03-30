"Спартак" потерял около 10% выручки из-за пандемии

Московский "Спартак" заработал 4,87 миллиарда рублей в 2020 календарном году, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на отчётность клуба по РСБУ.

Таким образом, "красно-белые" потеряли около 10 процентов выручки по сравнению с 2019 годом, когда доходы оценивались в 5,4 миллиарда рублей.

Причина - пандемия коронавируса, которая принесла финансовые потери подавляющему большинству футбольных команд.

В текущем розыгрыше РПЛ "Спартак" занимает второе место в таблице после 23 туров, отставание от лидирующего "Зенита" - 4 очка.

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