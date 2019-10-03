"Спартак" потерял основного хавбека перед матчем с "Краснодаром"



Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист получил мышечное повреждение на тренировке. В ближайшее время хавбек пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки его восстановления. Из-за травмы Зобнин может пропустить матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром".

В нынешнем сезоне 25-летний Зобнин провел за "Спартак" 16 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Матч "Краснодар" – "Спартак" состоится 6 октября. Начало встречи в 19:00 мск.

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