"Спартак" потерял основного игрока из-за травмы

Полузащитник "Спартака" Александр Ломовицкий выбыл из строя из-за травмы.

Футболист травмировался в матче 18-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:1, перерыв) и был заменен в конце первого тайма.

В ближайшее время хавбек пройдет медицинское обследование, которое определит сроки его восстановления.

В нынешнем сезоне 21-летний Ломовицкий провел за "Спартак" 18 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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