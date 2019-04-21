"Спартак" потерял Рассказова из-за травмы
Защитник "Спартака" Николай Рассказов выбыл из строй из-за травмы.
Футболист получил повреждение в матче 24-го тура чемпионата России с "Енисеем" (2:0) и был заменен на 88-й минуте.
В этой встрече 21-летний Рассказов забил свой первый гол за основной состав "красно-белых".
"Рассказов? Больно ему было. Надеемся, поправится", - сказал член совета директоров "Спартака" Андрей Федун.
В ближайшее время игрок пройдет медицинское обследование, которое определит сроки его восстановления.
Не пропустите: "Спартак" поздравил Рассказова и Гулиева с первыми голами за основной состав. | http://soccernews.ru
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