"Спартак" потерял шансы попасть в Лигу Чемпионов

Московский "Спартак" не сможет сыграть в Лиге Чемпионов в следующем сезоне.

В матче 26-го тура "красно-белые" на своем поле проиграли "Тамбову" со счетом 2:3 и лишились даже теоретических шансов на попадание в первую тройку.

В настоящее время "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский клуб еще имеет шансы на попадание в Лигу Европы сезона-2020/2021.

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