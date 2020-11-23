"Спартак" потерял Соболева до весны

1 Теги александр соболевспартак москватравмы

"Спартак" потерял Соболева до весны

Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев выбыл из строя до марта, пишет журналист Иван Карпов.

По информации источника, "красно-белые" всё-таки решили сделать операцию 23-летнему футболисту.

Медобследование в Риме показало, что рано или поздно хирургическое вмешательство форварду всё равно потребуется.

В "Спартаке" рассчитывают, что Соболев восстановится до весны и сможет помочь команде с самого старта второй части сезона.

Напомним, что игрока беспокоит блокада коленного сустава. Проблема обострилась в расположении сборной России.

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