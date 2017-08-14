"Спартак" потерял своего ведущего форварда

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"Спартак" потерял своего ведущего форвардаМосковский "Спартак" потерял на две недели своего ведущего форварда Зе Луиша, информирует чемпионат.com.

Травму мышц задней поверхности правого бедра 26-летний нападающий "красно-белых" получил в прошедшем матче своей команды против ЦСКА. После проведенного медицинского обследования выяснилось, что игрок выбыл из строя на срок около 14-ти дней.

Таким образом, Зе Луиш, вероятно, пропустит матчи "Спартака" против "Локомотива" и "СКА-Хабаровск".

Напомним, "Фенербахче" и "Спартак" могут обменяться игроками. | soccernews.ru

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