"Спартак" потерял своего ведущего форварда

Московский "Спартак" потерял на две недели своего ведущего форварда Зе Луиша, информирует чемпионат.com.

Травму мышц задней поверхности правого бедра 26-летний нападающий "красно-белых" получил в прошедшем матче своей команды против ЦСКА. После проведенного медицинского обследования выяснилось, что игрок выбыл из строя на срок около 14-ти дней.

Таким образом, Зе Луиш, вероятно, пропустит матчи "Спартака" против "Локомотива" и "СКА-Хабаровск".

Напомним, "Фенербахче" и "Спартак" могут обменяться игроками. | soccernews.ru