"Спартак" потерял защитника до конца года
Фото: инстаграм Павла Маслова/Автор неизвестен
Защитник московского "Спартака" Павел Маслов выбыл из строя на длительный срок, сообщается на официальном сайте клуба.
Футболист перенес операцию из-за рецидива сухожилий обеих четырехглавых мышц. Сроки восстановления игрока составят не менее пяти месяцев. Таким образом, Маслов вернется на поле только в следующем году.
21-летний Маслов выступает за "Спартак" с 2018 года. Всего он провел за клуб 39 матчей и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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