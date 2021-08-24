"Спартак" потерял защитника до конца года

Теги спартак москвапавел масловтравмы

"Спартак" потерял защитника до конца года

Фото: инстаграм Павла Маслова/Автор неизвестен

Защитник московского "Спартака" Павел Маслов выбыл из строя на длительный срок, сообщается на официальном сайте клуба.

Футболист перенес операцию из-за рецидива сухожилий обеих четырехглавых мышц. Сроки восстановления игрока составят не менее пяти месяцев. Таким образом, Маслов вернется на поле только в следующем году.

21-летний Маслов выступает за "Спартак" с 2018 года. Всего он провел за клуб 39 матчей и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: В "Спартаке" отреагировали на новость о скорой покупке Кауфриза. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Источник: "Спартак" перехватил трансферную цель "Зенита"

Источник: "Спартак" перехватил трансферную цель "Зенита"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов