"Спартак" потратил почти миллиард рублей на услуги агентов в 2019 году

Российский футбольный союз опубликовал информацию о вознаграждениях, выплаченных российским клубами агентам в 2019 году.

Лидером является московский "Спартак", который потратил на услуги посредников 920 миллионов рублей. Второе место занимает петербургский "Зенит" (695 млн), третье - ЦСКА (333 млн). Далее идут: "Краснодар" (281 млн), "Ростов" (206 млн), "Локомотив" (63 млн), "Крылья Советов" (18,5 млн) и "Динамо" (10,2 млн).

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