"Спартак" потратил почти миллиард рублей на услуги агентов в 2019 году
Российский футбольный союз опубликовал информацию о вознаграждениях, выплаченных российским клубами агентам в 2019 году.
Лидером является московский "Спартак", который потратил на услуги посредников 920 миллионов рублей. Второе место занимает петербургский "Зенит" (695 млн), третье - ЦСКА (333 млн). Далее идут: "Краснодар" (281 млн), "Ростов" (206 млн), "Локомотив" (63 млн), "Крылья Советов" (18,5 млн) и "Динамо" (10,2 млн).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22