"Спартак" потребовал солидарные выплаты за Алексея Миранчука

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"Спартак" потребовал солидарные выплаты за Алексея Миранчука

Московский "Спартак" захотел заработать на трансфере полузащитника Алексея Миранчука из "Локомотива" в "Аталанту".

Глава департамента "красно-белых" по коммуникациям Антон Фетисов подтвердил, что руководство клубной академии подало документы для получения солидарных выплат за воспитание хавбека.

Напомним, что братья Миранчуки до 2011 года находились в структуре "Спартака", но их отчислили из-за недостатка физической силы.

"Аталанта" заплатила за российского футболиста 14,5 миллионов евро.

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"Аталанта" объявила о трансфере Алексея Миранчука

"Аталанта" объявила о трансфере Алексея Миранчука

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