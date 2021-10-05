"Спартак" потроллил "Барселону"

Пресс-служба московского "Спартака" пошутила над крупным сбоем работы в социальных сетях и мессенджерах 4 октября.

"Даже в "Барселоне" сейчас не всё так плохо, как во всех этих соцсетях", - написали "красно-белые" в твиттере.

Накануне в течение нескольких часов не работали Facebook, Instagram и WhatsApp.

"Барса" провально стартовала в текущем сезоне. В Ла Лиге команда идёт 9-й, а в Лиге Чемпионов занимает последнее место в группе после двух разгромных поражений от "Баварии" (0:3) и "Бенфики" (0:3).

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