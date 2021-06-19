"Спартак" потроллил ЦСКА
Фото твиттер "Спартака"
Пресс-служба "Спартака" решила в очередной раз подколоть ЦСКА.
"Красно-белые" выложили в твиттере фотографию с матча 2-го тура группового этапа Евро-2020 между сборными Хорватии и Чехии (1:1). В кадре спартаковец Алекс Крал и хавбек армейцев Никола Влашич.
"Лучший иностранный полузащитник РПЛ и Никола Влашич", - подписал фото "Спартак".
Позднее ЦСКА ответил, оставив комментарий: "Жалко, что рядом с Николой на фото нет 16-летнего Мбаппе".
Жалко, что рядом с Николой на фото нет 16-летнего Мбаппе— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 18, 2021
Ранее Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, рассказала, что просила купить Килиана Мбаппе, когда ему было 16 лет, но муж отказался платить за француза 60 миллионов евро.
Не пропустите: Зарема раскритиковала календарь РПЛ. | http://soccernews.ru
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