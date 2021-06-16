"Спартак" потроллил ЦСКА из-за увольнения Олича (видео)

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"Спартак" потроллил ЦСКА из-за увольнения Олича (видео)

Фото: твиттер сборной Хорватии/Автор неизвестен

Пресс-служба "Спартака" подшутила над ЦСКА из-за внезапного ухода Ивицы Олича с поста главного тренера "армейцев".

"Не представляем наши дерби без Ивицы Олича. Спасибо за сезон, легенда", — говорится в сообщении, к котором "красно-белые" прикрепили фрагмент матча "Спартак" — ЦСКА (1:0) из прошлого сезона.

41-летний Олич возглавил ЦСКА 23 марта 2021 года. На посту наставника московского клуба он сменил уволенного Виктора Гончаренко. Под руководством хорватского специалиста ЦСКА финишировал на шестом месте и не пробился в еврокубки.

Не пропустите: Олич покинул ЦСКА из-за конфликта с руководством. | http://soccernews.ru
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