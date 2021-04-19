"Спартак" потроллил клубы-основатели Суперлиги Европы
Пресс-служба московского "Спартака" пошутила по поводу создания Суперлиги Европы.
Напомним, что своё участие в турнире подтвердили 12 клубов. Они же стали основателями СЕ.
"Уважаемые фанаты "Милана", "Арсенала", "Атлетико", "Челси", "Барселоны", "Интера", "Ювентуса", "Ливерпуля", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Реала" и "Тоттенхэма". Если вам нужен новый клуб, чтобы поддерживать его, мы всегда рядом. С уважением, ФК "Спартак" Москва", - говорится в публикации "красно-белых" в твиттере.
"Спартак" сделал акцент на том, что многие болельщики остались недовольны созданием Суперлиги Европы, вследствие чего активно критикуют клубы-основатели турнира в соцсетях.
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