"Спартак" потроллил Кокорина, Урунова и Газизова перед матчем с "Уфой" (фото)
Фото: инстаграм Александра Кокорина/Автор неизвестен
Пресс-служба московского "Спартака" подшутила над генеральным директором "Уфы" Шамилем Газизовым, полузащитником уфимского клуба Остоном Уруновым, а также нападающим "Фиорентины" Александром Кокориным.
"В тишине провели субботник: собрали перчатки, посадили фиалки. Только кормушек для птиц не нашли. В общем, к приезду гостей из Уфы готовы!" - говорится в официальном Twitter "красно-белых".
Напомним, что когда Газизов работал в "Спартаке", он собирался "бросить перчатку" вызора "Зениту". Также он говорил, что "закрыл кормушку" для агентом. Урунов сразу после перехода в "Спартак" хвастался дорогими покупками (На отсылка к этому в виде логотипа Gucci). Что касается Кокорина, то он перешел из "Спартака" в "Фиорентину", которая носит прозвище "фиалки".
Матч "Спартак" - "Уфа" состоится завтра, 18 апреля. Начало встречи - в 19:00 мск.
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