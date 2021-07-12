"Спартак" потроллил Кокорина. Зарема отреагировала

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"Спартак" потроллил Кокорина. Зарема отреагировала

Фото: твиттер FiorentinaUno/Автор неизвестен

Пресс-служба московского "Спартака" потроллила бывшего нападающего команды Александра Кокорина, который сейчас выступает за итальянскую "Фиорентину".

В англоязычном аккаунте "Спартака" в твиттере появилось видео, с двумя голами Кокорина в составе "красно-белых". Оба гола форвард забил с пенальти.

"Абсолютная легенда. Никогда не забудем эти легендарные голы", — говорится в твиттере "Спартака".

"Считаю, что троллинг Кокорина в твиттере абсолютно примитивен. Даже стыдно! Зачем это сейчас делать? Еще один минус медиадепартаменту", — написала Зарема Салихова, жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, в своем в телеграм-канале.

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