"Спартак" потроллил "Реал" в твиттере

Фото твиттер "Спартака"

Пресс-служба московского "Спартака" напомнила, что один из игроков "красно-белых" до сих пор участвует в Евро-2020.

Это полузащитник Алекс Крал, который в составе сборной Чехии добрался до 1/4 финала турнира, где сыграет с Данией.

"Сейчас на Евро больше игроков "Спартака", чем футболистов "Реала", - написали спартаковские SMM-щики.

Напомним, что впервые в истории никого из "сливочных" не оказалось в заявке сборной Испании на Чемпионат Европы.

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