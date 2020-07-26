"Спартак" потроллил РФС на тему судейства

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"Спартак" потроллил РФС на тему судейства

Пресс-служба московского "Спартака" подшутила над Российским футбольным союзом на тему судейства.

"Идем на рекорд: 7 дней без отмененных голов "Спартака" после просмотра VAR", — говорится в официальном Twitter московского клуба.

Семь дней назад арбитры отменили гол защитника "Спартака" Самуэля Жиго в полуфинальном матче Кубка России с "Зенитом" (1:2).

Кроме того, арбитры отменили несколько голов московского клуба после возобновления первенства.

Не пропустите: "Зенит" обошел "Спартак" по победам в Кубке России. | http://soccernews.ru
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