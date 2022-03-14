"Спартак" потроллил судей матча с "Краснодаром"

Фото твиттер "Спартака"

Пресс-служба московского "Спартака" выложила в телеграме ролик со спорными судейскими решениями в игре 21-го тура РПЛ против "Краснодара" (1:2).

"Сборник ошибок судей РПЛ: сезон 17, эпизод 343", - говорится в описании к видео.

В ролике арбитры, отвечающие за VAR, изображены как слепые мыши.

Встречу обслуживала судейская бригада Евгения Кукуляка. Рефери отменил два гола "Спартака" из-за игры рукой и офсайда.

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