"Спартак" повесил ценник на Промеса

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"Спартак" повесил ценник на ПромесаМосковский "Спартак" повесил ценник на своего ведущего вингера Квинси Промеса, информирует СЭ.

По сведениям издания, этим летом "красно-белые" не намерены продавать 26-летнего голландца дешевле 30-ти миллионов евро.

В прошлом сезоне Промес забил 21 мяч и сделал 10 результативных передач в 38 матчах за "Спартак". Заинтересованность в его подписании уже проявила "Рома".

Напомним,  "Спартак" сделал важное заявление перед стартом в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru

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