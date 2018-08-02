"Спартак" повесил ценник на Промеса

Московский "Спартак" повесил ценник на своего ведущего вингера Квинси Промеса, информирует СЭ.

По сведениям издания, этим летом "красно-белые" не намерены продавать 26-летнего голландца дешевле 30-ти миллионов евро.

В прошлом сезоне Промес забил 21 мяч и сделал 10 результативных передач в 38 матчах за "Спартак". Заинтересованность в его подписании уже проявила "Рома".

Напомним, "Спартак" сделал важное заявление перед стартом в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru