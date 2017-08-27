"Спартак" повторил антирекорды "Зенита" и "Локомотива"

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"Спартак" повторил антирекорды "Зенита" и "Локомотива"Московский "Спартак" повторил антирекорды питерского "Зенита" и "Локомотива" по числу побед после восьми туров в послечемпионском сезоне.

Так, в стартовавшем первенстве страны "красно-белые" на сегодняшний день одержали лишь две победы - над "Краснодаром" и тульским "Арсеналом". Таким образом, "Спартак" повторил антирекорд "железнодорожников" 2003-го года и "сине-бело-голубых" 2008-го года, когда они в первых восьми матчах нового сезона после выигранного чемпионства одержали по две победы.

Напомним, сегодня "Спартак" сыграл вничью со "СКА-Хабаровск". | soccernews.ru

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3 Ростов 8 15
4 Краснодар 8 15
5 Рубин 8 14
6 ЦСКА Москва 8 13
7 Ахмат 8 12
8 Уфа 8 10
9 Спартак Москва 8 9
10 Урал 8 9
11 Динамо Москва 8 8
12 Тосно 8 7
13 Арсенал Тула 8 7
14 Анжи 8 6
15 СКА Хабаровск 8 6
16 Амкар 8 5
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