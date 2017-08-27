"Спартак" повторил антирекорды "Зенита" и "Локомотива"
Московский "Спартак" повторил антирекорды питерского "Зенита" и "Локомотива" по числу побед после восьми туров в послечемпионском сезоне.
Так, в стартовавшем первенстве страны "красно-белые" на сегодняшний день одержали лишь две победы - над "Краснодаром" и тульским "Арсеналом". Таким образом, "Спартак" повторил антирекорд "железнодорожников" 2003-го года и "сине-бело-голубых" 2008-го года, когда они в первых восьми матчах нового сезона после выигранного чемпионства одержали по две победы.
Напомним, сегодня "Спартак" сыграл вничью со "СКА-Хабаровск". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|8
|20
|2
|Локомотив Москва
|8
|19
|3
|Ростов
|8
|15
|4
|Краснодар
|8
|15
|5
|Рубин
|8
|14
|6
|ЦСКА Москва
|8
|13
|7
|Ахмат
|8
|12
|8
|Уфа
|8
|10
|9
|Спартак Москва
|8
|9
|10
|Урал
|8
|9
|11
|Динамо Москва
|8
|8
|12
|Тосно
|8
|7
|13
|Арсенал Тула
|8
|7
|14
|Анжи
|8
|6
|15
|СКА Хабаровск
|8
|6
|16
|Амкар
|8
|5