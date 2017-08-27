"Спартак" повторил антирекорды "Зенита" и "Локомотива"

Московский "Спартак" повторил антирекорды питерского "Зенита" и "Локомотива" по числу побед после восьми туров в послечемпионском сезоне.

Так, в стартовавшем первенстве страны "красно-белые" на сегодняшний день одержали лишь две победы - над "Краснодаром" и тульским "Арсеналом". Таким образом, "Спартак" повторил антирекорд "железнодорожников" 2003-го года и "сине-бело-голубых" 2008-го года, когда они в первых восьми матчах нового сезона после выигранного чемпионства одержали по две победы.

Напомним, сегодня "Спартак" сыграл вничью со "СКА-Хабаровск". | soccernews.ru