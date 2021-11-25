"Спартак" повторил достижение 11-летней давности
Фото твиттер "Спартака"
Впервые с сезона 2010/11 московский "Спартак" одержал две победы на групповом этапе еврокубкового турнира.
Напомним, что в текущем розыгрыше Лиги Европы "красно-белые" дважды обыграли "Наполи" - 3:2 на выезде и 2:1 дома.
А 11 лет назад столичной команде удалось взять верх в трёх поединках групповой стадии Лиги Чемпионов.
Тогда "Спартак" один раз победил "Марсель" и дважды словацкую "Жилину".
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