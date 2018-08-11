Благодаря победе над "Анжи" (1:0) в матче третьего тура РПЛ "Спартак" повторил достижение 16-летней давности.

Впервые с 2002 года "красно-белые" не пропустили ни одного гола в трёх стартовых встречах чемпионата России.

Ранее "Спартак" обыграл "Оренбург" (1:0) и сыграл вничью с "Локомотивом" (0:0). | http://soccernews.ru