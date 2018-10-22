"Спартак" повторил клубный антирекорд

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"Спартак" повторил клубный антирекорд

В рамках 11-го тура чемпионата России "Спартак" на своём поле уступил тульскому "Арсеналу" со счётом 2:3.

Это поражение стало третьим подряд для "красно-белых" в домашних матчах, что является клубным антирекордом.

Ранее подобные серии у "Спартака" случались дважды - в 1995 году под руководством Олега Романцева и в 2004 году с Невио Скалой у руля команды.

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