"Спартак" повторил клубный антирекорд

В рамках 11-го тура чемпионата России "Спартак" на своём поле уступил тульскому "Арсеналу" со счётом 2:3.

Это поражение стало третьим подряд для "красно-белых" в домашних матчах, что является клубным антирекордом.

Ранее подобные серии у "Спартака" случались дважды - в 1995 году под руководством Олега Романцева и в 2004 году с Невио Скалой у руля команды.

Не пропустите: "Спартак" вручил яркий подарок Хабибу. | http://soccernews.ru