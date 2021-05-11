"Спартак" повторил рекорд чемпионата России
Фото твиттер "Спартака"
Московский "Спартак" в текущем розыгрыше РПЛ добыл 6 волевых побед, что является повторением рекорда турнира.
Ранее в чемпионатах России подобное удавалось только "Локомотиву" с Юрием Сёминым у руля в 1999 году.
"Красно-белые" в нынешнем сезоне дважды выиграли у "Химок", уступая в счёте по ходу матча, и по одному разу у "Ростова", "Динамо", "Локомотива" и тульского "Арсенала".
"Спартак" за тур до завершения РПЛ занимает второе место в таблице лиги.
Не пропустите: "Спартак" гарантировал себе место в топ-3 РПЛ. | http://soccernews.ru
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