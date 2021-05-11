"Спартак" повторил рекорд чемпионата России

Фото твиттер "Спартака"

Московский "Спартак" в текущем розыгрыше РПЛ добыл 6 волевых побед, что является повторением рекорда турнира.

Ранее в чемпионатах России подобное удавалось только "Локомотиву" с Юрием Сёминым у руля в 1999 году.

"Красно-белые" в нынешнем сезоне дважды выиграли у "Химок", уступая в счёте по ходу матча, и по одному разу у "Ростова", "Динамо", "Локомотива" и тульского "Арсенала".

"Спартак" за тур до завершения РПЛ занимает второе место в таблице лиги.

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