"Спартак" повторил самую крупную победу российского клуба в Лиге Чемпионов

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Спартак" дома разгромил "Севилью" (5:1).

Это повторение российского рекорда самой крупной победы в турнире.

В 2001 году "Локомотив" с таким же счетом обыграл "Андерлехт".

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