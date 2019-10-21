"Спартак" поздравил Аленичева с 47-летием

"Спартак" не забыл поздравить с днем рождения экс-капитана команды Дмитрия Аленичева.

Бывшему игроку "красно-белых" 20 октября исполнилось 47 лет. Напомним, что будучи футболистом Аленичев выступал за клуб с 1994 по 1998 и с 2004 по 2006 год.

Кроме того, в 2015 году Аленичев вернулся в клуб, однако уже в качестве главного тренера. На этом посту он пробыл до 2016 года.

Со "Спартаком" Аленичев четыре раза становился чемпионом России и дважды обладателем кубка.

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