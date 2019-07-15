"Спартак" поздравил Ананидзе с 10-летием дебюта за клуб
10 лет назад, в 2009 году, грузинский полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе дебютировал за основной состав московского клуба.
"Ровно 10 лет назад Джано Ананидзе дебютировал за основу "Спартака". 16-летний хавбек сыграл в матче Кубка России против "Краснодара". На 90-й минуте он отметился победным голом и стал самым молодым автором мяча в истории "красно-белых". Поздравляем с юбилеем, Джано!" - сообщается в официальном Twitter "Спартака".
Ровно 10 лет назад Джано Ананидзе дебютировал за основу «Спартака»— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 15 июля 2019 г.
16-летний хавбек сыграл в матче Кубка России против «Краснодара». На 90-й минуте он отметился победным голом и стал самым молодым автором мяча в истории красно-белых.
⚪ Поздравляем с юбилеем, Джано! pic.twitter.com/uEW3u8GDiM
26-летний Ананидзе является воспитанником "Спартака". Всего за московский клуб он провел 137 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 16 результативных передач. Сдавался в аренду "Ростову" и "Крыльями Советов". За сборную Грузии сыграл 36 матчей и забил шесть голов. Чемпион России и обладатель Суперкубка России в составе "Спартака", обладатель Кубка России с "Ростовом". Контракт хавбека со "Спартаком" действует до лета 2021 года.
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