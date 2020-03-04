"Спартак" поздравил Артема Реброва с 36-летием

Сегодня, 4 марта, вратарь "Спартака" Артем Ребров отмечает свой 36-й день рождения. Московский клуб поздравил игрока.

"Мы от всей души поздравляем Артема с днем рождения! Желаем ему крепкого здоровья, семейного благополучия и новых побед", - говорится в сообщении.

Поздравляем Артёма Реброва! Голкиперу красно-белых сегодня исполнилось 36 лет



⚽ 131 матч

Чемпион России

Обладатель Суперкубка страны



⚪ Мы от всей души поздравляем Артёма с днем рождения! Желаем ему крепкого здоровья, семейного благополучия и новых побед. pic.twitter.com/pd1GwULjwg — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) March 4, 2020

Напомним, сегодня состоится московское дерби между "Спартаком" и ЦСКА в Кубке России.

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