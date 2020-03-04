"Спартак" поздравил Артема Реброва с 36-летием

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"Спартак" поздравил Артема Реброва с 36-летием

Сегодня, 4 марта, вратарь "Спартака" Артем Ребров отмечает свой 36-й день рождения. Московский клуб поздравил игрока.

"Мы от всей души поздравляем Артема с днем рождения! Желаем ему крепкого здоровья, семейного благополучия и новых побед", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня состоится московское дерби между "Спартаком" и ЦСКА в Кубке России.

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