"Спартак" поздравил Джикию с днём рождения

Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала в твиттере поздравительный пост, адресованный защитнику Георгию Джикии.

Сегодня, 21 ноября, футболист отмечает своё 27-летие.

"Кэпу - 27! С Днём рождения, Георгий! Джикия – наш капитан", - говорится в публикации клуба.

Джикия выступает за "Спартак" с января 2017 года, сыграл 117 матчей, забил 4 гола и сделал 8 ассистов.

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