"Спартак" поздравил Эйдена Макгиди с юбилеем

Фото: фанатский инстаграм Эйдена Макгиди

Пресс-служба московского "Спартака" поздравила бывшего полузащитника команды Эйдена Макгиди с 35-летием.

"Сегодня нашему бывшему полузащитнику Эйдену МакГиди исполняется 35 лет. Желаем ирландцу семейного счастья и выхода его "Сандерленда" в Чемпионшип в этом сезоне", — готовится в официальном Twitter московского клуба.

Макгиди выступал за "Спартак" с 2010 по 2014 годы. Всего он провел за российский клуб 93 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 28 результативных передач. В составе "красно-белых" он становился серебряным призером Российской Премьер-Лиги.

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