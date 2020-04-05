"Спартак" поздравил Федуна от лица всех спартаковцев
Московский "Спартак" поздравил владельца клуба Леонида Федуна с днем рождения.
"Поздравляем Леонида Арнольдовича Федуна! Председателю совета директоров ФК "Спартак-Москва" сегодня исполняется 64 года. От лица всех спартаковцев мы желаем Леониду Арнольдовичу крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в бизнесе и новых больших побед любимой команды!" – говорится в сообщении московского клуба в Twitter.
Федун является владельцем "Спартака" с 2004 года. За этот период московский клуб один раз становился чемпионом России и однажды завоевал Суперкубок России. Также клуб пять раз становился серебряным призером Российской Премьер-Лиги, а также однажды - бронзовым.
Не пропустите: Уткин рассказал о связи "Спартака" с политиком России. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Барселона" и "Лацио" поборются за защитника "Милана" Романьоли
-
"Милан" не будет покупать Ракитича
-
Уэйн Руни выступил с критикой руководства АПЛ
-
Голкипер "Спартака" Ребров нашел плюсы в самоизоляции
-
Гюндоган рассказал, кого считает лучшим форвардом мира на данный момент
-
Кавани летом может стать игроком "Атлетико"
-
Смольников рассказал, чем занимается на самоизоляции
-
"Арсенал" намерен перехватить трансферную цель "Барселоны"
-
"Милан" готов выделить крупную сумму на летние трансферы
-
Робиньо рассказал о поединке по джиу-джитсу между Ибрагимовичем и Гаттузо
-
"Спартак" поздравил Федуна от лица всех спартаковцев
-
"Ювентус" отпустил Рабио во Францию из-за коронавируса
-
Бывший игрок "Зенита" напугал сына, надев маску Халка
-
"Лестер" нацелился на "нового Канте"
-
"Реал" и "Манчестер Сити" являются главными претендентами на Кейна
-
Лаутаро Мартинес пожертвовал крупную сумму на борьбу с коронавирусом
-
"Атлетико" нацелился на португальского голкипера
-
Гацкан рассказал, почему не смог пробиться в основу "Спартака"
-
Быстров рассказал, почему в детстве он болел за "Спартак"
-
Хави поставил только одного игрока выше Роналдиньо
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20