"Спартак" поздравил Федуна от лица всех спартаковцев

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"Спартак" поздравил Федуна от лица всех спартаковцев
Московский "Спартак" поздравил владельца клуба Леонида Федуна с днем рождения.

"Поздравляем Леонида Арнольдовича Федуна! Председателю совета директоров ФК "Спартак-Москва" сегодня исполняется 64 года. От лица всех спартаковцев мы желаем Леониду Арнольдовичу крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в бизнесе и новых больших побед любимой команды!" – говорится в сообщении московского клуба в Twitter.

Федун является владельцем "Спартака" с 2004 года. За этот период московский клуб один раз становился чемпионом России и однажды завоевал Суперкубок России. Также клуб пять раз становился серебряным призером Российской Премьер-Лиги, а также однажды - бронзовым.

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