"Спартак" поздравил Фернандо с 27-летием

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"Спартак" поздравил Фернандо с 27-летием

"Спартак" в твиттере поздравил  хавбека Фернандо с 27-летием.

Московский клуб выложил видео с действиями полузащитника.

"Мастер штрафных ударов и опора в центре поля. С днем рождения, Фернандо!" - подписали ролик.

Фернандо стал игроком "Спартака" в 2016 году, перейдя из "Сампдории". Бразилец становился чемпионом РПЛ (2016/2017) и обладателем Суперкубка России (2017).

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