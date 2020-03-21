"Спартак" поздравил главу МИД России Лаврова с юбилеем

Московский "Спартак" поздравил министра иностранных дел России, а также своего многолетнего болельщика Сергея Лаврова с днём рождения.

Напомним, что сегодня, 21 марта, дипломат празднует свой 70-летний юбилей.

"Уважаемый Сергей Викторович! Желаем Вам продолжать мастерски защищать интересы России, крепкого здоровья, семейного благополучия и радостных эмоций от игры любимого красно-белого клуба!" - говорится в публикации на официальном сайте "Спартака".

По итогам 22 туров "народная команда" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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