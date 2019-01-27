"Спартак" поздравил Глушакова с днём рождения

Московский "Спартак" поздравил капитана команды Дениса Глушакова с днём рождения.

Сегодня, 27 января, футболисту исполняется 32 года.

"От всей души поздравляем Дениса с днём рождения, желаем ему крепкого здоровья, благополучия и ярких побед в составе красно-белых!" - говорится в публикации клуба в твиттере.

Сегодня исполняется 32 года капитану #Спартак’а Денису @DGlushakov8 Глушакову.



От всей души поздравляем Дениса с днем рождения, желаем ему крепкого здоровья, благополучия и ярких побед в составе красно-белых! ⚪#ДенисГлушаков #Spartak pic.twitter.com/MkVcL9wwpj — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 26 января 2019 г.

Глушаков выступает за "Спартак" с лета 2013 года, сыграл 165 матчей, забил 21 гол и сделал 10 ассистов. Его контракт с "красно-белыми" рассчитан до июня 2020 года.

Не пропустите: СМИ узнали о новых махинациях Глушакова. | http://soccernews.ru