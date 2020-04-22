"Спартак" поздравил Карреру с днем рождения

"Спартак" поздравил в твиттере бывшего главного тренера команды Массимо Карреру с 56-летием. Пресс-служба написала поздравления на итальянском языке.

"Buon Compleanno, Massimo!", - говорится в сообщении.

В русском аккаунте также появилось поздравление экс-тренера:

"Поздравляем Массимо с днем рождения, желаем успехов и новых трофеев в тренерской карьере".

Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 год. Под его руководством клуб чемпионом РПЛ и Суперкубка России. С декабря 2019 года специалист тренирует АЕК, который в турнирной таблице чемпионата занимает 3 место.

Buon Compleanno, Massimo! Экс-тренеру красно-белых Массимо Каррере сегодня исполняется 56 лет

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Чемпион России 2016/2017

Обладатель Суперкубка-2017

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Поздравляем Массимо с днем рождения, желаем успехов и новых трофеев в тренерской карьере pic.twitter.com/naRjaDDzYB — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) April 22, 2020

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