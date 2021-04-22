"Спартак" поздравил Карреру с днём рождения

Фото "Чемпионат" / Алена Сахарова

Московский "Спартак" посвятил пост в инстаграме дню рождения бывшего наставника Массимо Карреры.

Сегодня, 22 апреля, итальянскому специалисту исполнилось 57 лет.

"Массимо Каррере - 57. Поздравляем бывшего тренера "Спартака" с днём рождения и желаем успехов в тренерской карьере!" - говорится в публикации "красно-белых".

Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года и взял с командой два трофея.

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