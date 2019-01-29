"Спартак" поздравил клубную легенду с солидным юбилеем

Сегодня, 29 января, 70 лет исполняется известному советскому защитнику Евгению Ловчеву. Поздравил свою легенду и московский "Спартак".

"ФК "Спартак-Москва" поздравляет Евгения Серафимовича с юбилеем, желает ему крепкого здоровья, семейного благополучия, творческих успехов, процветания красно-белого общества и побед любимой команды" - говорится в публикации на официальном сайте столичного клуба.

Будучи футболистом, Ловчев выступал за "Спартак" с 1969 по 1978 год, в его активе 305 матчей и 36 голов. С "красно-белыми" он выиграл чемпионат и Кубок СССР.

В качестве тренера Ловчев возглавлял мини-футбольный "Спартак" в период с 1996 по 2008 год.

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