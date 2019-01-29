"Спартак" поздравил клубную легенду с солидным юбилеем

Теги спартак москва

"Спартак" поздравил клубную легенду с солидным юбилеем

Сегодня, 29 января, 70 лет исполняется известному советскому защитнику Евгению Ловчеву. Поздравил свою легенду и московский "Спартак".

"ФК "Спартак-Москва" поздравляет Евгения Серафимовича с юбилеем, желает ему крепкого здоровья, семейного благополучия, творческих успехов, процветания красно-белого общества и побед любимой команды" - говорится в публикации на официальном сайте столичного клуба.

Будучи футболистом, Ловчев выступал за "Спартак" с 1969 по 1978 год, в его активе 305 матчей и 36 голов. С "красно-белыми" он выиграл чемпионат и Кубок СССР.

В качестве тренера Ловчев возглавлял мини-футбольный "Спартак" в период с 1996 по 2008 год.

Не пропустите: "Спартак" отклонил предложение по Зе Луишу. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона", "Манчестер Юнайтед" и "Милан" поборются за игрока "Монако"

"Барселона", "Манчестер Юнайтед" и "Милан" поборются за игрока "Монако"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов