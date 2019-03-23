"Спартак" поздравил Кононова с 53-летием

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"Спартак" поздравил Кононова с 53-летием

Сегодня, 23 марта, главный тренер "Спартака" Олег Кононов празднует свое 53-летие. Клуб в твиттере написал поздравления специалисту.

"Сегодня исполняется 53 года главному тренеру красно-белых Олегу Кононову, который возглавляет нашу команду с ноября прошлого года. "Спартак" от всей души поздравляет Олега Георгиевича с днем рождения, желает ему здоровья, семейного счастья и больших побед с красно-белыми!", - говорится в сообщении.

Кононов стал главным тренером красно-белый 12 ноября 2018 года. На данный момент "Спартак" располагается на 5 месте в турнирной таблице, набрав 33 балла. 

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