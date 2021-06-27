"Спартак" поздравил Крала с выходом в 1/4 финала Евро-2020
Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен
Сборная Чехии победила сборную Нидерландов со счетом 2:0 в матче 1/8 финала Евро-2020.
Хавбек московского "Спартака" Алекс Крал вышел на замену в конце матча.
Московский клуб в своих социальных сетях поздравил футболиста с выходом в 1/4 финала чемпионата Европы, где Чехия сыграет против сборной Дании.
Красно-белые под фотографией игрока написали "We move".
Матч между Чехией и Данией состоится 3 июля в Баку.
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