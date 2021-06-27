"Спартак" поздравил Крала с выходом в 1/4 финала Евро-2020

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"Спартак" поздравил Крала с выходом в 1/4 финала Евро-2020Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Сборная Чехии победила сборную Нидерландов со счетом 2:0 в матче 1/8 финала Евро-2020.

Хавбек московского "Спартака" Алекс Крал вышел на замену в конце матча.

Московский клуб в своих социальных сетях поздравил футболиста с выходом в 1/4 финала чемпионата Европы, где Чехия сыграет против сборной Дании.

Красно-белые под фотографией игрока написали "We move".

Матч между Чехией и Данией состоится 3 июля в Баку.

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