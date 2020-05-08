"Спартак" поздравил немецкий клуб со скорым возобновлением сезона
Пресс-служба московского "Спартака" отреагировала на новость о возобновлении футбольного сезона в Германии с 16 мая.
"Красно-белые" решили поздравить немецкий клуб "Эрцгебирге", с которым в ноябре был заключён меморандум о сотрудничестве.
"Мы очень рады за наших хороших друзей из "Эрцгебирге", что их сезон возобновится в следующую субботу. Наслаждайтесь этим, ребята, и оставайтесь в безопасности", - говорится в публикации "Спартака".
We’re so happy for our good friends from @FCErzgebirgeAue that their season resumes next Saturday!— S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_eng) May 7, 2020
Enjoy it lads and Bleib sicher ❤️ pic.twitter.com/6EesotudSO
Напомним, что в России сезон может возобновиться не ранее второй половины июня. При этом не исключён вариант с досрочным завершением всех турниров.
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|Команда
|М
|О
|1
|Арминия Билефельд
|25
|51
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|Штутгарт
|25
|45
|3
|Гамбург
|25
|44
|4
|Хайденхайм
|25
|41
|5
|Гройтер Фюрт
|25
|36
|6
|Дармштадт 98
|25
|36
|7
|Хольштайн Киль
|25
|34
|8
|Эрцгебирге Ауе
|25
|34
|9
|Ганновер 96
|25
|32
|10
|Ян Регенсбург
|25
|32
|11
|Санкт-Паули
|25
|30
|12
|Оснабрюк
|25
|29
|13
|Зандхаузен
|25
|29
|14
|ФК Нюрнберг
|25
|29
|15
|Бохум
|25
|28
|16
|Вехен Висбаден
|25
|25
|17
|Карлсруэ СК
|25
|24
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|Динамо Дрезден
|25
|24