"Спартак" поздравил немецкий клуб со скорым возобновлением сезона

Пресс-служба московского "Спартака" отреагировала на новость о возобновлении футбольного сезона в Германии с 16 мая.

"Красно-белые" решили поздравить немецкий клуб "Эрцгебирге", с которым в ноябре был заключён меморандум о сотрудничестве.

"Мы очень рады за наших хороших друзей из "Эрцгебирге", что их сезон возобновится в следующую субботу. Наслаждайтесь этим, ребята, и оставайтесь в безопасности", - говорится в публикации "Спартака".

We’re so happy for our good friends from @FCErzgebirgeAue that their season resumes next Saturday!



Enjoy it lads and Bleib sicher ❤️ pic.twitter.com/6EesotudSO — S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_eng) May 7, 2020

Напомним, что в России сезон может возобновиться не ранее второй половины июня. При этом не исключён вариант с досрочным завершением всех турниров.

Не пропустите: Брат Федуна рассказал о состоянии владельца "Спартака", который заболел коронавирусом. | http://soccernews.ru