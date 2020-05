"Спартак" поздравил немецкий клуб со скорым возобновлением сезона

Пресс-служба московского "Спартака" отреагировала на новость о возобновлении футбольного сезона в Германии с 16 мая.

"Красно-белые" решили поздравить немецкий клуб "Эрцгебирге", с которым в ноябре был заключён меморандум о сотрудничестве.

"Мы очень рады за наших хороших друзей из "Эрцгебирге", что их сезон возобновится в следующую субботу. Наслаждайтесь этим, ребята, и оставайтесь в безопасности", - говорится в публикации "Спартака".

We’re so happy for our good friends from @FCErzgebirgeAue that their season resumes next Saturday!



Enjoy it lads and Bleib sicher ❤️ pic.twitter.com/6EesotudSO