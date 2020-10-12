"Спартак" поздравил Никиту Симоняна с 94-м днем рождения

Экс-игрок "Спартака" и сборной СССР Никита Симонян празднует сегодня, 12 октября, свой 94-й день рождения.

Московский клуб в твиттере поздравил экс-футболиста.

Легенде «Спартака» и нашего футбола Никите Павловичу Симоняну – 94! Поздравляем великого футболиста и человека с Днём рождения!



Долгих лет, Никита Павлович ⚪️ pic.twitter.com/47RgRnvF8c — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 12, 2020

Симонян является заслуженным мастером спорта СССР, заслуженным тренером СССР, четырехкратным чемпионом СССР, обладателем двух Кубков СССР, чемпионом Олимпийских игр в Мельбурне 1956 года.

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