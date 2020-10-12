"Спартак" поздравил Никиту Симоняна с 94-м днем рождения

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"Спартак" поздравил Никиту Симоняна с 94-м днем рождения

Экс-игрок "Спартака" и сборной СССР Никита Симонян празднует сегодня, 12 октября, свой 94-й день рождения.

Московский клуб в твиттере поздравил экс-футболиста.

Симонян является заслуженным мастером спорта СССР, заслуженным тренером СССР, четырехкратным чемпионом СССР, обладателем двух Кубков СССР, чемпионом Олимпийских игр в Мельбурне 1956 года.

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