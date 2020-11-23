"Спартак" поздравил Николая Писарева с 52-летием
"Спартак" в твиттере поздравил легендарного игрока "красно-белых" Николая Писарева.
Сегодня, 23 ноября, Писареву исполнилось 52 года.
Сегодня 52 года исполнилось шестикратному чемпиону России и обладателю Кубка страны в составе «Спартака» Николаю Писареву!— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 23, 2020
Писарев провёл за «Спартак» 155 матчей и забил 47 мячей. pic.twitter.com/9ziyLcPYID
В составе "Спартака" он провел 155 матчей, забив 47 голов. Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом страны и однажды выиграл Кубок России.
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