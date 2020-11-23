"Спартак" поздравил Николая Писарева с 52-летием

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"Спартак" поздравил Николая Писарева с 52-летием

"Спартак" в твиттере поздравил легендарного игрока "красно-белых" Николая Писарева.

Сегодня, 23 ноября, Писареву исполнилось 52 года.

В составе "Спартака" он провел 155 матчей, забив 47 голов. Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом страны и однажды выиграл Кубок России.

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