"Спартак" поздравил общественность с Днём матери, опубликовав семейные фото игроков

Московский "Спартак" в твиттере опубликовал семейные фото некоторых игроков.



Таким образом клуб поздравил людей с Днем матери.

Сегодня в России празднуется День матери! ❤️



Поздравляем всех мам страны и делимся семейными фотографиями наших игроков pic.twitter.com/3iVzDQC1Sn — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 29, 2020

"Сегодня в России празднуется День матери! Поздравляем всех мам страны и делимся семейными фотографиями наших игроков", - сообщается в твиттере.

После 15 туров "Спартак" с 29 баллами занимает 15 место в РПЛ.

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