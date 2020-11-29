"Спартак" поздравил общественность с Днём матери, опубликовав семейные фото игроков

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"Спартак" поздравил общественность с Днём матери, опубликовав семейные фото игроков

Московский "Спартак" в твиттере опубликовал семейные фото некоторых игроков.

Таким образом клуб поздравил людей с Днем матери.

"Сегодня в России празднуется День матери! Поздравляем всех мам страны и делимся семейными фотографиями наших игроков", - сообщается в твиттере.

После 15 туров "Спартак" с 29 баллами занимает 15 место в РПЛ.

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