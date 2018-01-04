"Спартак" поздравил Промеса с днём рождения

Московский "Спартак" в своём инстаграме поздравил полузащитника Квинси Промеса с днём рождения.

Напомним, что сегодня голландцу исполняется 26 лет.

"Сегодня исполняется 26 лет полузащитнику "Спартака" Квинси Промесу! С днем рождения, Антоха!" - гласит запись в аккаунте "красно-белых".

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