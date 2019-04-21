"Спартак" поздравил Рассказова и Гулиева с первыми голами за основной состав

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"Спартак" поздравил Рассказова и Гулиева с первыми голами за основной состав

В матче 24-го тура чемпионата России "Спартак" обыграл "Енисей" со счетом 2:0.

Победу московскому клубу принесли голы защитника Николая Рассказова и хавбека Аяза Гулиева. Для обоих игроков эти голы стали первыми за основной состав "Спартак". Пресс-служба "красно-белых" поздравила обоих игроков с дебютными голами.

"С почином, парни!" - гласит запись в твиттере "Спартака".

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