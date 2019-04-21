"Спартак" поздравил Рассказова и Гулиева с первыми голами за основной состав
В матче 24-го тура чемпионата России "Спартак" обыграл "Енисей" со счетом 2:0.
Победу московскому клубу принесли голы защитника Николая Рассказова и хавбека Аяза Гулиева. Для обоих игроков эти голы стали первыми за основной состав "Спартак". Пресс-служба "красно-белых" поздравила обоих игроков с дебютными голами.
"С почином, парни!" - гласит запись в твиттере "Спартака".
⚽️⚽️Как и Рассказов, Гулиев прежде никогда за первую команду красно-белых не забивал. С почином, парни! #СпартакЕнисей – 2:0 pic.twitter.com/7re8IX3uWc— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 21 апреля 2019 г.
Не пропустите: Болельщики "Спартака" потребовали перемен от руководства клуба. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии
опрос
Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Лента новостей
-
"Кристал Пэлас" требует 90 миллионов евро за трансферную цель ПСЖ
-
"Валенсия" потеряла Черышева из-за травмы
-
Марсело: "Я счастлив в "Реале". Это мой дом"
-
"Спартак" потерял Рассказова из-за травмы
-
Кононов прокомментировал победу "Спартака" над "Енисеем"
-
"Вильярреал" обыграл "Леганес" и отдалился от зоны вылета (видеообзор матча)
-
"Спартак" поздравил Рассказова и Гулиева с первыми голами за основной состав
-
Клопп: "Матч с "Кардиффом" мог стать для "Ливерпуля" банановой кожурой"
-
Бензема установил рекорд "Реала"
-
"Спартак" одержал непростую победу над худшей командой РПЛ
-
Зидан: "Бензема - лучший форвард мира"
-
"Ливерпуль" установил новый клубный рекорд по числу набранных очков в АПЛ
-
"Реал" - "Атлетик" - 3:0 (видеообзор матча)
-
Рассказов забил первый гол за "Спартак"
-
"Арсенал" сенсационно проиграл "Кристал Пэлас" в АПЛ
-
"Ливерпуль" обыграл "Кардифф", вернувшись на первое место в АПЛ
-
ПСВ обыграл "Ден Хааг", догнав "Аякс" в Эредивизии
-
Бензема отметился первым хет-триком за последние 3,5 года
-
Болельщики "Спартака" потребовали перемен от руководства клуба
-
4
Хет-трик Бензема принес "Реалу" победу над "Атлетиком" (видео голов)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|24
|51
|2
|Локомотив Москва
|24
|43
|3
|Краснодар
|24
|42
|4
|ЦСКА Москва
|24
|41
|5
|Спартак Москва
|24
|39
|6
|Оренбург
|24
|35
|7
|Арсенал Тула
|24
|35
|8
|Ростов
|24
|35
|9
|Ахмат
|24
|33
|10
|Урал
|24
|30
|11
|Рубин
|24
|30
|12
|Динамо Москва
|24
|28
|13
|Крылья Советов
|24
|27
|14
|Уфа
|24
|21
|15
|Анжи
|24
|19
|16
|Енисей Красноярск
|24
|13