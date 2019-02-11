"Спартак" поздравил с днём рождения одного из своих лидеров

Московский "Спартак" поздравил с днём рождения ведущего полузащитника команды Романа Зобнина.

"Сегодня исполняется 25 лет полузащитнику "Спартака" Роману Зобнину. Поздравляем Романа с днём рождения и желаем ему счастья, крепкого здоровья, ярких игр и побед в составе "Спартака"!" - говорится в заявлении на официальном сайте "красно-белых".

Зобнин выступает за "Спартак" с 2016 года, он перешёл из "Динамо" за три миллиона евро. За 2,5 сезона он сыграл 72 матча, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.

Контракт хавбека со столичным клубом рассчитан до июня 2021 года. Его трансферная стоимость оценивается в 13 миллионов евро.

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